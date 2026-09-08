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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Zone-20 secures a spot in the State School Games football final.

Delhi NCR News: स्टेट स्कूल गेम्स फुटबॉल में जोन-20 ने बनाई फाइनल में जगह

Tue, 08 Sep 2026 08:22 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 08 Sep 2026 08:22 PM IST
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जोन-26 को 2-0 से हराया
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संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स फुटबॉल टूर्नामेंट के अंडर-17 वर्ग में जोन-20 ने फाइनल में अपनी जगह बनाई है। सेमीफाइनल मुकाबलों में जोन-20 ने जोन-26 को 2-0 से हरा दिया। टीम ने शुरुआत से ही मुकाबले पर पकड़ बनाए रखी और दो गोल दागकर जीत हासिल की। जोन-26 ने भी मुकाबले में वापसी के भरपूर प्रयास किए, लेकिन नाकाम रही।



इसके अलावा जोन-18 ने जोन-1 को 2-0 से हराया, जबकि एक अन्य मुकाबले में जोन-26 ने जोन-1 को 1-0 से पराजित किया। दिल्ली सरकार के शिक्षा निदेशालय की स्पोर्ट्स ब्रांच फुटबॉल इंचार्ज संजय सिंह ने सभी चयनित और प्रतिभागी खिलाड़ियों को शुभकामनाएं देते हुए उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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