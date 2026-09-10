Delhi NCR News: गतका मुकाबले में खिलाड़ियों ने जीता स्वर्ण

विज्ञापन

नई दिल्ली। दिल्ली स्टेट स्कूल गेम्स के गतका मुकाबलों में अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। बॉयज और गर्ल्स कैटेगरी की सिंगल स्टिक और फरी स्टिक स्पर्धाओं में खिलाड़ियों ने अपनी फुर्ती, तकनीक और कौशल का प्रदर्शन करते हुए पदक जीते।बॉयज अंडर-17 सिंगल स्टिक में तानिशप्रीत सिंह ने स्वर्ण, अगमजोत सिंह ने रजत, जबकि बलराज सिंह और जपमन सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। फरी स्टिक में हरदीप सिंह विजेता बने। इंदर चंचल सिंह ने रजत तथा मनमीत सिंह और हरमिंदर सिंह ने कांस्य पदक जीते। अंडर-19 सिंगल स्टिक में मनमीत सिंह ने स्वर्ण, हरजीत सिंह ने रजत और अंश सहदेव व देवांश सिंह ने कांस्य पदक हासिल किया। फरी स्टिक में मेहप्रीत सिंह ने पहला स्थान पाया।गर्ल्स अंडर-17 सिंगल स्टिक में मेहप्रीत कौर ने स्वर्ण जीता, जबकि डेजी ने रजत और जसकीरत कौर व प्रभलीन कौर ने कांस्य पदक जीते। फरी स्टिक में जसकीरत कौर विजेता रहीं। अंडर-19 सिंगल स्टिक में दिवजोत कौर ने स्वर्ण हासिल किया। फरी स्टिक में प्रभकीरत कौर ने पहला स्थान प्राप्त किया।