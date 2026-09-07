Delhi NCR News: नाले से मिला युवक का शव, एक दिन पहले गांव से लौटा था

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-पोस्टमार्टम रिपोर्ट में होगा मौत के कारणों का खुलासा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। नरेला इलाके में रविवार से लापता युवक का शव सोमवार को नाले में मिला है। मृतक की शिनाख्त बबलू के रूप में हुई है। नरेला इलाके का रहने वाला बबलू मूलत: सीतामढ़ी बिहार का रहने वाला था और एक दिन पहले ही गांव से दिल्ली आया था। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया है। पुलिस उपायुक्त शोभित डी सक्सेना ने बताया कि उसके शरीर पर कोई चोट का निशान नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। जानकारी के मुताबिक बबलू अपने परिवार के साथ नरेला इलाके में रहता था। उसके परिवार वालों के मुताबिक रविवार को बबलू घर से निकला था। देर शाम तक घर नहीं आने पर परिवार वालों ने उसकी तलाश शुरू की। काफी तलाश के बाद भी उसका कोई सुराग नहीं मिला। उसके बाद परिजनों ने नरेला औद्योगिक क्षेत्र थाने में उसकी गुमशुदगी की शिकायत दर्ज कराई। शिकायत करने के बाद भी परिवार वाले उसकी तलाश करते रहे।

नरेला इलाके की घटना, पुलिस शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंपा