ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 12 से: दिल्ली के स्कूलों में 11 सितंबर को छुट्टी, शिक्षा निदेशालय ने जारी किया सर्कुलर
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 07 Sep 2026 03:34 AM IST
सार
इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से मिली अधिसूचना के आधार पर दिए गए है।
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विस्तार
दिल्ली में ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के आयोजन के चलते सरकारी, सरकारी सहायता प्राप्त और निजी स्कूलों में 11 सितंबर को अवकाश रहेगा। इस संबंध में शिक्षा निदेशालय ने सर्कुलर जारी किया है। सर्कुलर के अनुसार यह निर्देश सामान्य प्रशासन विभाग से मिली अधिसूचना के आधार पर दिए गए है।
इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद रखने की सूचना जारी की गई थी। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होने जा रहा है।
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इसमें दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के सभी सरकारी कार्यालय, स्वायत्त निकाय और सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम बंद रखने की सूचना जारी की गई थी। ब्रिक्स सम्मेलन का आयोजन 11 से 13 सितंबर तक दिल्ली में होने जा रहा है।
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