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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   A museum of Old Delhi will be established in Narayan Haveli in Khari Baoli.

Delhi NCR News: खारी बावली की नारायण हवेली में बनेगा पुरानी दिल्ली का संग्रहालय

Sat, 14 Nov 2026 08:20 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 14 Nov 2026 08:20 PM IST
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शाहजहांनाबाद के इतिहास, व्यापारिक विरासत और संस्कृति की दिखेगी झलक
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विनोद डबास
नई दिल्ली। पुरानी दिल्ली के इतिहास और उसकी समृद्ध सांस्कृतिक विरासत को सहेजने के लिए खारी बावली स्थित ऐतिहासिक श्री नारायण हवेली को संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र के रूप में विकसित किया जाएगा। करीब 7600 वर्ग फुट क्षेत्र में बनी इस दो मंजिला विरासत इमारत में शाहजहांनाबाद के इतिहास से लेकर खारी बावली के व्यापारिक सफर तक की झलक देखने को मिलेगी। यहां पुरानी तस्वीरें, ऐतिहासिक दस्तावेज, कलाकृतियां और स्थानीय लोककथाएं प्रदर्शित की जाएंगी। एमसीडी ने इसके विकास, संचालन और रखरखाव के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (आईजीएनसीए) के साथ पांच साल का समझौता करने का प्रस्ताव तैयार किया है।
इस प्रस्ताव की खास बात यह है कि संग्रहालय और सांस्कृतिक केंद्र विकसित करने से लेकर उसके दैनिक संचालन तक की पूरी जिम्मेदारी आईजीएनसीए संभालेगा। इसके लिए वह अपने संसाधनों का इस्तेमाल करेगा। एमसीडी पर शुरुआती तीन महीने तक बिजली, पानी और सुरक्षा का खर्च साझा करने के अलावा कोई वित्तीय जिम्मेदारी नहीं होगी।
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बता दें कि यहां सांस्कृतिक केंद्र भी विकसित होगा। इसमें पारंपरिक हस्तशिल्प, सांस्कृतिक कार्यशालाएं, प्रदर्शन कलाएं, व्याख्यान और शैक्षिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। विद्यार्थियों, शोधकर्ताओं और पर्यटकों के लिए शोध एवं संसाधन केंद्र भी बनाया जाएगा। इसके अलावा विरासत भ्रमण के माध्यम से लोगों को शाहजहांनाबाद की ऐतिहासिक गलियों और सांस्कृतिक पहचान से परिचित कराने की योजना है।
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व्यापारिक इतिहास से लेकर स्थापत्य कला तक की मिलेगी जानकारी
श्री नारायण हवेली खारी बावली, लाहौरी गेट और चांदनी चौक के ऐतिहासिक इलाके में स्थित है। शाहजहांनाबाद की पहचान केवल उसके ऐतिहासिक भवनों और गलियों तक सीमित नहीं है, बल्कि यहां का व्यापारिक और सामाजिक जीवन भी इसकी विरासत का अहम हिस्सा रहा है। प्रस्तावित संग्रहालय में इसी विरासत को सामने लाने की योजना है। संग्रहालय की दीर्घाओं में शाहजहांनाबाद के विकास, खारी बावली के व्यापारिक मार्गों, पुराने बाजारों और क्षेत्र की ऐतिहासिक गतिविधियों को प्रदर्शित किया जाएगा। अभिलेखीय तस्वीरों, ऐतिहासिक कलाकृतियों और स्थानीय लोककथाओं के जरिये पुरानी दिल्ली के बदलते स्वरूप को समझने का अवसर मिलेगा। संग्रहालय को संवादात्मक बनाया जाएगा, ताकि आगंतुक केवल वस्तुएं देखने के बजाय इतिहास से जुड़ भी सकें।
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