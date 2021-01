हरियाणा: डब्ल्यूएचओ की टीम ने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का किया दौरा, जांची टीकाकरण की तैयारी

कोरोना वैक्सीन का इंतजार हर कोई कर रहा है। इसके लिए पूर्वाभ्यास चल रहा है। लोगों को टीका लगाने के लिए कई जगह कोविड वैक्सीनेशन सेंटर बनाए गए हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन की टीम ने गुरुवार को हरियाणा के गुरुग्राम में बने कोविड वैक्सीनेशन सेंटर का दौरा किया।

Haryana: A World Health Organisation (WHO) team visits a COVID vaccination centre in Gurugram for inspection



"Arrangements are satisfactory & all recommendations have been followed to the letter. The centre is ready to conduct a vaccination drive," says one visiting WHO official