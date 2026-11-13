Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   World Diabetes Day:Special facilities for diabetes treatment at government hospitals

विश्व मधुमेह दिवस: सरकारी अस्पताल में मधुमेह के इलाज की विशेष सुविधा

Fri, 13 Nov 2026 06:55 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Fri, 13 Nov 2026 06:55 PM IST
विज्ञापन
पूर्वी दिल्ली। सरकारी अस्पतालों में मधुमेह के मरीजों को बेहतर उपचार उपलब्ध कराना अहम हो गया है। इस दिशा में दिलशाद गार्डन स्थित गुरु तेग बहादुर (जीटीबी) अस्पताल की भूमिका अहम है। यहां डायबिटीज, एंडोक्राइनोलॉजी और मेटाबॉलिज्म के लिए अलग सुपर स्पेशियलिटी सेंटर संचालित है।
विज्ञापन




जीटीबी अस्पताल परिसर में स्थित सेंटर फॉर डायबिटीज, एंडोक्राइनोलॉजी एंड मेटाबॉलिज्म चार मंजिला विशेष केंद्र है। यूनिवर्सिटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज (यूसीएमएस) की आधिकारिक जानकारी के अनुसार, इस केंद्र का उद्देश्य मधुमेह, मोटापा, थायरॉयड, पिट्यूटरी और अन्य हार्मोन एवं मेटाबॉलिज्म संबंधी बीमारियों के मरीजों को एक ही छत के नीचे विशेषज्ञ उपचार उपलब्ध कराना है। डॉक्टर के अनुसार, अस्पताल की आधिकारिक ओपीडी सोमवार और बुधवार को निर्धारित है, जबकि एंडोक्राइनोलॉजी की ओपीडी मंगलवार और शुक्रवार को संचालित होती है।
विज्ञापन

कड़कड़डूमा स्थित डॉ. हेडगेवार आरोग्य संस्थान, खिचड़ीपुर स्थित लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल और शास्त्री पार्क स्थित जग प्रवेश चंद्र अस्पताल क्षेत्र के लोगों को मधुमेह संबंधित सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ब्यूरो
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed