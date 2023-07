नाबालिग बच्ची का टॉर्चर: महिला पायलट और उसके पति की पिटाई, इंडिगो ने नौकरी से हटाया, पुलिस ने भेजा जेल

दिल्ली के द्वारका में एक महिला पायलट और उसके पति के साथ भीड़ ने मारपीट की जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। मामले का संज्ञान लेते हुए इंडिगो ने बयान जारी कर कहा है कि प्रसारित हो रहे वीडियो में जिसे इंडिगो का कर्मी बताया जा रहा है उसे डयूटी से फिलहाल हटा दिया गया है। इंडिगो ने आगे कहा है कि मामले की जांच जारी है।

We are aware of a video circulating on social media that allegedly involves an individual employed by IndiGo. We are currently investigating the matter. Meanwhile, employee has been derostered from official duties: IndiGo https://t.co/5IP3MzstqF pic.twitter.com/SfoAHoyfLW