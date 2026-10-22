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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Rhythmic gymnastics competition begins today

Delhi NCR News: रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता आज से

Thu, 22 Oct 2026 07:57 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 07:57 PM IST
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शाहदरा के भोलानाथ नगर स्थित बाबू राम जिम्नास्टिक सेंटर में होगी
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अमर उजाला ब्यूरो
पूर्वी दिल्ली। दिल्ली शिक्षा निदेशालय की खेल शाखा की ओर से दिल्ली राज्य स्कूल खेल 2026-27 के तहत रिदमिक जिम्नास्टिक प्रतियोगिता शुक्रवार से आयोजित की जाएगी। यह प्रतियोगिता शाहदरा के भोलानाथ नगर स्थित बाबू राम जिम्नास्टिक सेंटर में होगी।
खेल शाखा के अधिकारियों की ओर से जारी निर्देश के अनुसार खिलाड़ियों के नाम निर्धारित फॉर्म में भरकर जमा कराने होंगे। लड़कों और लड़कियों के लिए अलग-अलग फॉर्म निर्धारित किए गए हैं।
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प्रवेश फॉर्म संबंधित स्कूल के खेल प्रभारी, संयोजक, सचिव या स्कूल प्रमुख से प्रमाणित होने चाहिए। इन्हें प्रतियोगिता शुरू होने से कम से कम तीन दिन पहले संबंधित खेल प्रभारी के पास जमा कराना होगा। फॉर्म पर स्कूल प्रमुख या संबंधित अधिकारी की मुहर स्पष्ट होनी चाहिए। छात्र की फोटो पर भी मुहर का आधा हिस्सा फोटो और आधा फॉर्म पर होना जरूरी है।
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खिलाड़ियों को निर्धारित खेल पोशाक में पहुंचना होगा। प्रतियोगिता क्षेत्र में केवल संबंधित स्कूल के कोच और शारीरिक शिक्षा शिक्षक (पीईटी) को प्रवेश मिलेगा। सीमा सैनी को प्रतियोगिता प्रभारी बनाया गया है। उनसे 8447280762 पर संपर्क किया जा सकता है। प्रतियोगिता से स्कूली खिलाड़ियों को प्रतिभा दिखाने का अवसर मिलेगा।
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