फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Searching for memories in old walls

Delhi NCR News: पुरानी दीवारों में स्मृतियों की तलाश

Thu, 22 Oct 2026 08:07 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 08:07 PM IST
विज्ञापन
नई दिल्ली। कलाकार दीपेंद्रनाथ पाल की एकल कला प्रदर्शनी ‘पैलिम्प्सेस्ट ऑफ द सोल’ त्रिवेणी कला संगम में 15 अक्तूबर से आयोजित की जा रही है। यह प्रदर्शनी उत्तर कोलकाता की पुरानी इमारतों और उनकी जर्जर होती दीवारों को समकालीन अमूर्त कला के माध्यम से प्रस्तुत करती है। पाल ने दीवारों की बदलती सतहों से स्मृतियों, पहचान और समय का प्रभाव दर्शाया है। उनकी कलाकृतियां पुरानी इमारतों में बीते समय के अनुभवों की छाप दिखाती हैं।
विज्ञापन

प्रदर्शनी में पारंपरिक शिल्प और समकालीन कला का मेल है। कलाकार ने लकड़ी के बुरादे और इमली के बीजों से बने बाइंडर जैसी सामग्रियों का प्रयोग किया है। इसका उद्घाटन राष्ट्रीय आधुनिक कला संग्रहालय के महानिदेशक संजीव किशोर गौतम ने किया। यह प्रदर्शनी त्रिवेणी गैलरी में 24 अक्तूबर तक सुबह 11 बजे से रात 8 बजे के बीच देखी जा सकती है। संवाद
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed