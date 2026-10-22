Delhi NCR News: बॉडीबिल्डिंग चैंपियनशिप में नौ प्रो कार्ड दांव पर

संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। तीन दिसंबर को जोया इंडिया प्रो क्लासिक बॉडीबिल्डिंग एवं फिटनेस चैंपियनशिप आयोजित होगी। प्रतियोगिता में नौ प्रो कार्ड दांव पर होंगे और सीनियर बॉडीबिल्डिंग ओवरऑल चैंपियन को एक लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा।चैंपियनशिप में सीनियर बॉडीबिल्डिंग, मेंस फिजीक, क्लासिक बॉडीबिल्डिंग और जूनियर बॉडीबिल्डिंग जैसी कई श्रेणियां शामिल हैं। महिला ओपन, मास्टर्स ओपन और नेचुरल बॉडीबिल्डिंग वर्ग में भी मुकाबले होंगे। सीनियर बॉडीबिल्डिंग ओवरऑल विजेता को एक लाख रुपये का पुरस्कार मिलेगा, जिसमें 30 हजार रुपये नकद और 70 हजार रुपये के सप्लीमेंट शामिल हैं। सीनियर मेंस फिजीक ओवरऑल के लिए 51 हजार रुपये और सीनियर क्लासिक बॉडीबिल्डिंग ओवरऑल के लिए 21 हजार रुपये निर्धारित हैं। जूनियर बॉडीबिल्डिंग ओवरऑल विजेता को 31 हजार रुपये मिलेंगे। जूनियर मेंस फिजीक और जूनियर क्लासिक फिजीक ओवरऑल के लिए 21-21 हजार रुपये के पुरस्कार रखे गए हैं। इंडियन फिटनेस बॉडीबिल्डिंग एंड स्पोर्ट्स फेडरेशन इस चैंपियनशिप का आयोजन कर रहा है।