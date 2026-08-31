Delhi NCR News: बेटे की चाह में महिला ने अस्पताल से तीन साल के बच्चे को किया अगवा

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-ख्याला थाना पुलिस बच्चे को सुरक्षित बरामद कर परिवार वालों को सौंपा

अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली।

ख्याला इलाके में छह बेटियों की मां ने एक बेटे के चाहत में गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से तीन साल के बच्चे को अगवा कर लिया। पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे से लेकर आरोपी महिला के ठिकाने तक के कैमरे की जांच कर उसकी पहचान की और फिर एक हजार किलोमीटर मुंगेर में दबिश देकर महिला आरोपी को पकड़ लिया। उसके कब्जे से पुलिस ने अगवा तीन साल के बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया। पुलिस ने बच्चे को उसके परिजनों के हवाले कर दिया है। पश्चिम जिला पुलिस उपायुक्त हरेश्वर वी स्वामी ने बताया कि 27 अगस्त की दोपहर करीब 12.07 बजे ख्याला थाना पुलिस को गुरु गोविंद सिंह अस्पताल से तीन साल के बच्चे के अगवा होने की जानकारी मिली। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। वहां पुलिस को बच्चे की मां मिली, जिसने बताया कि वह दवा लेने के लिए अस्पताल आई थी। उसके साथ तीन साल का बेटा था। बेटा अस्पताल के पास खेलते हुए अचानक गायब हो गया। आसपास तलाश करने के बावजूद बच्चे का कोई सुराग नहीं मिला। ख्याला थाना प्रभारी विनोद कुमार ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने अस्पताल में लगे सीसीटीवी कैमरे में एक महिला को बच्चा लेकर जाते देखा।

-पुलिस ने सीसीटीवी कैमरे की मदद से आरोपी महिला का हजार किलोमीटर तक पीछा कर मुंगेर बिहार से पकड़ा