महक से आ रही थी बदबू: कमरे में लटकी मिली चार दिन पुरानी लाश, पति दो माह से गायब; वारदात के पीछे इस बात का शक

सनीफ महक का पति था, इस पर शक

पड़ताल हुई तो पता चला कि सनीफ पिछले करीब दो माह से घर नहीं आया था। पुलिस ने सनीफ के दोस्त व परिजनों से संपर्क किया तो पता चला कि सनीफ दो माह से गायब है। फिलहाल महक के बारे में बहुत ज्यादा जानकारी नहीं मिल पाई है। यह भी नहीं पता चला है कि महक सनीफ की पत्नी थी या दोनों सहमति संबंध में रह रहे थे। परिवार का पता चलने पर ही हकीकत का पता चल पाएगा। महक के दोनों मोबाइल लॉक हैं। फॉरेंसिक टीम को उसके मोबाइल फोन का लॉक खोलने के लिए भेजा है। सोमवार को शव का पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस महक के घर के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की पड़ताल कर रही है।