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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Wife stabbed to death; husband remains at large even after 24 hours

Delhi NCR News: पत्नी की चाकू से गोदकर हत्या, 24 घंटे बाद भी पति फरार

Thu, 15 Oct 2026 09:27 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 09:27 PM IST
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महिला पर आधा दर्जन से अधिक किए वार
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आरोपी पति करता था मजदूरी

संवाद न्यूज एजेंसी
नई दिल्ली। आउटर जिले के निहाल विहार थाना क्षेत्र के लक्ष्मी पार्क में घरेलू विवाद के दौरान एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी रूबी की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। आरोपी पति विकास ने महिला पर आधा दर्जन से अधिक वार किए और वारदात के बाद फरार हो गया। घटना के 24 घंटे बाद भी पुलिस आरोपी को गिरफ्तार नहीं कर सकी है। उसकी तलाश में पुलिस की कई टीमें संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही हैं।
पुलिस के अनुसार, बुधवार रात करीब 11 बजे लक्ष्मी पार्क में एक महिला पर चाकू से हमला किए जाने की सूचना मिली थी। पुलिस टीम मौके पर पहुंची तो रूबी खून से लथपथ हालत में मिली। उसे तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने जांच के बाद मृत घोषित कर दिया। शुरुआती जांच में सामने आया है कि आरोपी ने रूबी पर आधा दर्जन से अधिक बार चाकू से वार किए थे। गंभीर चोटों के कारण उसकी मौत हो गई।
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एक महीने पहले ही दिल्ली आए थे दंपति
जांच में पता चला है कि रूबी अपने पति विकास के साथ लक्ष्मी पार्क में रह रही थी। विकास मजदूरी करता है। दोनों करीब एक महीने पहले ही दिल्ली आए थे। आरोप है कि घरेलू विवाद के दौरान विकास ने रूबी पर चाकू से हमला कर दिया। हालांकि, विवाद किस बात को लेकर हुआ था और हत्या की असली वजह क्या थी, इसका अभी खुलासा नहीं हो सका है। पुलिस को उम्मीद है कि आरोपी की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में घटना से जुड़े कई अहम तथ्य सामने आ सकते हैं।
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क्राइम टीम और एफएसएल ने जुटाए साक्ष्य
वारदात की गंभीरता को देखते हुए क्राइम टीम और फॉरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को घटनास्थल पर बुलाया गया। दोनों टीमों ने मौके का निरीक्षण कर साक्ष्य जुटाए, ताकि घटना से जुड़े अहम सुराग मिल सकें। पुलिस ने रूबी के शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल की मोर्चरी में रखवा दिया है। वहीं, फरार विकास की तलाश में पुलिस आसपास के लोगों से पूछताछ करने के साथ उसके संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर रही है। पुलिस मामले की जांच में जुटी है।
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