Delhi NCR News: शिक्षक महाकुंभ में चमके पश्चिमी दिल्ली के शिक्षक
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:37 PM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 08:37 PM IST
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नई दिल्ली। शिक्षक दिवस पर त्यागराज स्टेडियम में शिक्षक महाकुंभ 2026 में पश्चिम-ए जोन के छह शिक्षकों व दो प्रधानाचार्यों को राज्य शिक्षक पुरस्कार मिला।
सम्मानित शिक्षकों में सचिन सैनी (शारीरिक शिक्षा), सीमा कश्यप (शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता), नीति चौहान (विज्ञान) और योगिता (संगीत) शामिल हैं। प्रधानाचार्य डॉ. मीनाक्षी गुप्ता और गुरबचन कौर थापर को भी सम्मानित किया गया। सभी ने अलग-अलग विषयों में शिक्षा व सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। संवाद
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सम्मानित शिक्षकों में सचिन सैनी (शारीरिक शिक्षा), सीमा कश्यप (शारीरिक शिक्षा प्रवक्ता), नीति चौहान (विज्ञान) और योगिता (संगीत) शामिल हैं। प्रधानाचार्य डॉ. मीनाक्षी गुप्ता और गुरबचन कौर थापर को भी सम्मानित किया गया। सभी ने अलग-अलग विषयों में शिक्षा व सर्वांगीण विकास में योगदान दिया है। संवाद
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