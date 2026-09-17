दिल्ली: शाहीन बाग में भाजपा नेता शहजाद पर हमला, आप विधायक अमानतुल्लाह खान पर लगे आरोप

दिल्ली के शाहीन बाग इलाके में एक राजनीतिक विवाद सामने आया है। भाजपा नेता शहजाद पर कथित तौर पर हमला किया गया है। यह आरोप आम आदमी पार्टी के ओखला विधायक अमानतुल्लाह खान के समर्थकों पर लगा है।

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यह घटना बुधवार शाम को एक नाले की खराब स्थिति को लेकर हुए विवाद के बाद हुई। शहजाद ने कथित तौर पर इस नाले की बदहाली पर सवाल उठाए थे। उन्होंने स्थानीय निवासियों की समस्याओं को उजागर करने का प्रयास किया।इसी दौरान विवाद काफी बढ़ गया और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आरोप है कि इस बहस के बाद उनके साथ मारपीट की गई। यह घटना स्थानीय राजनीति में बढ़ते तनाव को दर्शाती है। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शिकायत के आधार पर आगे की कार्रवाई की जा रही है।विवाद का मूल कारण शाहीन बाग में एक नाले की खराब स्थिति थी। भाजपा नेता शहजाद ने इस नाले के रखरखाव में लापरवाही पर सवाल उठाए थे। उन्होंने जलभराव और गंदगी जैसी समस्याओं को लेकर स्थानीय प्रशासन पर निशाना साधा। यह मुद्दा अक्सर स्थानीय चुनावों में राजनीतिक दलों के बीच टकराव का कारण बनता है। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान का क्षेत्र होने के कारण यह विवाद और गहरा गया।