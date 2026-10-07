बदलने वाला है मौसम: बादल छाए रहेंगे, कुछ इलाकों में गरज-चमक के साथ 30-40 किमी प्रति घंटे की गति चल सकती है हवा

दो दिन से तेज धूप और गर्मी झेल रही दिल्ली को वीकेंड पर कुछ राहत मिल सकती है। 9 अक्तूबर यानी शुक्रवार को राजधानी में मौसम करवट लेगा। आसमान में आंशिक रूप से बादल भी दिखेंगे, जिसके बीच से फूटती धूप की भी संभावना है। हालांकि बादलों और धूप के लुकाछिपी के कारण हल्की उमस या फिर सामान्य तापमान बना रह सकता है। वहीं, सुबह से दोपहर के बीच कहीं-कहीं बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है।

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