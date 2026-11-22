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संवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। कश्मीरी गेट आईएसबीटी से 55 लाख रुपये के सोने के गहनों से भरा बैग गायब होने के मामले का खुलासा हो गया है। 174 रुपये के डिजिटल ट्रांजेक्शन के सुराग के बाद दूसरे यात्री को ट्रेस कर गहनों से भरा बैग पुलिस ने बरामद कर लिया। जांच में सामने आया कि भीड़ के बीच एक जैसे दिखने वाले दो बैगों की अदला-बदली हो गई थी। दूसरे यात्री ने भी बैग बदलने का अहसास होने पर पुलिस को कॉल करने की कोशिश की थी, लेकिन तब तक वह दिल्ली से बाहर निकल चुका था।उत्तर पुलिस की उपायुक्त निहारिका भट्ट ने बताया कि पीड़ित ने 12 नवंबर को कश्मीरी गेट थाने में बैग गायब होने की शिकायत दी थी। उनका बैग आईएसबीटी के प्रथम तल पर प्रवेश के दौरान एक्स-रे मशीन के पास से गायब हुआ था। बैग में करीब 55 लाख रुपये के सोने के गहने, नौ हजार रुपये आदि रखे थे। मामले में 13 नवंबर को ई-एफआईआर दर्ज की गई थी।पुलिस ने सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली तो पता चला कि बैग दूसरे यात्री के पास चला गया है। पुलिस ने बस रूट, टिकट और डिजिटल लेनदेन की जांच की। इसी दौरान बेंगलुरु बस डिपो से जुड़ा 174 रुपये का डिजिटल ट्रांजेक्शन मिला। लेनदेन की कड़ियां जोड़कर पुलिस ने 18 नवंबर को बेंगलुरु में काम करने वाले रुद्रप्रयाग निवासी यात्री को ट्रेस किया। यात्री ने बैग अपने पास सुरक्षित रखा था। पीड़ित परिवार में 30 नवंबर को शादी है। गहने वापस मिलने पर परिवार ने राहत की सांस ली।