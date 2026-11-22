अमर उजाला ब्यूरोनई दिल्ली। टेस्ट राइड के बहाने बाइक लेकर भागने के आरोपी को द्वारका साउथ थाना पुलिस ने वारदात के 24 घंटे के अंदर गिरफ्तार कर लिया है। उसकी पहचान दीपक सिंह(38) के रूप में हुई है। उसके कब्जे से चोरी की दो बाइक बरामद हुई है, जिन्हें उसने द्वारका साउथ और बिंदापुर इलाके से चुराई थी। जिला पुलिस उपायुक्त कुशल पाल सिंह ने बताया कि 10 नवंबर को एक व्यक्ति ने बाइक बेचने के लिए ओएलएक्स पर विज्ञापन डाला था। 13 नवंबर को आरोपी ने बाइक खरीदने में दिलचस्पी दिखाई। दोनों द्वारका सेक्टर-5 स्थित एचडीएफसी बैंक के पास मिले, जहां टेस्ट राइड का बहाना बनाकर आरोपी बाइक लेकर भाग गया। प्राथमिकी दर्ज करने के बाद 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगालने के बाद पुलिस ने आरोपी को उत्तम नगर के गांव मटियाला के पास दबोच लिया।आरोपी ने बताया कि वह 2012 से 2024 तक उत्तम नगर में पुरानी गाड़ियों की खरीद-बिक्री करता था। बाद में शराब और जुए की लत के कारण आर्थिक परेशानियों में घिर गया। उसके अपने परिवार के साथ संबंध भी खराब हो गए। उसने बताया कि वह 2025 में पंजाब चला गया, जहां उसने एक होटल में काम किया। 2026 में दिल्ली लौट आया। उसके बाद इस तरह के काम करने लगा