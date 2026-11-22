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- पुलिस ने आठ माह के बच्चे को अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव से सकुशल बरामद किया, दंपती ने अपने रिश्तेदार को दिया था बच्चे को अगवा करने का जिम्मा-बदले में एक लाख रुपये देने का किया था वादाअमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली। बेटे की चाहत में अलीगढ़ के एक दंपती ने ट्रक चालक रिश्तेदार के साथ मिलकर दिल्ली से आठ माह के एक बच्चे को अगवा कर लिया। पूर्वी जिला की मंडावली थाना पुलिस ने 24 घंटे के भीतर बच्चे को सुरक्षित बरामद कर दंपती समेत तीन आरोपियों को दबोच लिया।पकड़े गए आरोपियों की पहचान ट्रक चालक सिकंदरपुर (सुरीर) मथुरा, यूपी निवासी ऋषिपाल (40), गांव वाजिदपुर, टप्पल, अलीगढ़ निवासी छत्रु (50) और इसकी पत्नी कुसमा (45) के रूप में हुई है। छत्रु ने ऋषिपाल को बच्चे के बदले एक लाख रुपये देने का वादा किया था। पुलिस तीनों आरोपियों से पूछताछ कर मामले की छानबीन कर रही है।पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राजीव कुमार ने बताया कि लक्ष्मी नामक एक महिला ने अपने आठ माह के बेटे के अगवा करने की शिकायत दी थी। पीड़िता ने बताया कि वह पेशे से ई-रिक्शा चालक है। उसने अपने आठ माह के बेटे की देखरेख का जिम्मा ज्योति नामक एक महिला को दिया हुआ है। ज्योति उसके बेटे को लेकर पांडव नगर में कुछ सामान लेने गई थी।अभी वह सामान निकलवा ही रही थी कि एक अज्ञात व्यक्ति ज्योति से बातचीत करने लगा। इस बीच आरोपी बच्चे को लेकर वहां से गायब हो गया। पुलिस ने लक्ष्मी की शिकायत पर मामला दर्ज कर छानबीन शुरू की। एक टीम ने घटना स्थल के पास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज को खंगाला। जांच में एक व्यक्ति बच्चे को लेकर भागता हुआ दिखा।बाहर निकलने के बाद आरोपी एक ई-रिक्शा में सवार हुआ। आरोपी बच्चे को लेकर अक्षरधाम मंदिर के पास पहुंचा। वहां एक टाटा-407 खड़ा हुआ था। आरोपी ने बच्चे को टाटा-407 में रखा और नोएडा की ओर निकल गया। पुलिस ने टाटा-407 के नंबर की पड़ताल की। इसके बाद आरोपी चालक ऋषिपाल को दबोच लिया।मासूम को अगवा करने के बाद आरोपी ट्रक में डालकर उसे अलीगढ़ के वाजिदपुर गांव पहुंचा। वहां पहुंचकर उसने बच्चे को दंपती छत्रु और कुसमा को सौंप दिया। पुलिस ने ऋषिपाल से पूछताछ के बाद वाजिदपुर गांव में छापेमारी कर बच्चे को बरामद किया। दंपती को गिरफ्तार कर लिया गया। दोनों ने मासूम को अगवा करने की साजिश रचने की बात स्वीकार की।पेशे से किसान छत्रु के यहां तीन बेटियां हैं। उसे अपना वशं चलाने की चिंता थी। पहले से तीन बेटियां होने के कारण उसे बच्चा गोद भी नहीं मिल सकता था। करीब एक साल पहले ऋषिपाल से उन्होंने इसका जिक्र किया था। ऋषिपाल ने उनको बच्चे का इंतजाम करके लाने का वादा किया था। बदले में दंपती ने ऋषिपाल को एक लाख रुपये देने का वादा किया था।