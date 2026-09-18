Delhi NCR News: जीपीओ नई दिल्ली में वॉल पेंटिंग प्रतियोगिता

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कर्मचारियों ने प्रकृति, बच्चों और रंगों के संयोजन से आकर्षक कलाकृतियां बनाईं। किसी ने दीवार को नया रूप दिया। सभी ने उत्साह से हिस्सा लिया। प्रतियोगिता में डाक विभाग की पुरानी सामग्री से भी आकर्षक कलाकृतियां तैयार की गईं।आयोजन उप निदेशक अपर्णा के नेतृत्व में किया गया। कर्मचारियों ने स्वच्छता का संदेश देने के साथ अपनी छिपी कला प्रतिभा भी सामने रखी। जीपीओ परिसर की रंग-बिरंगी पेंटिंग आकर्षण का केंद्र रहीं। संवाद