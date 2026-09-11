Delhi NCR News: आरएमएल में मनाया जाएगा सतर्कता जागरूकता सप्ताह

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नई दिल्ली। डॉ. राम मनोहर लोहिया अस्पताल (आरएमएल) और एबीवीआईएमएस में सतर्कता जागरूकता सप्ताह 26 अक्तूबर से एक नवंबर तक मनाया जाएगा। अस्पताल के सतर्कता विभाग ने सभी विभागों को निर्देश दिया है कि वे इस दौरान और तीन महीने के अभियान (17 अगस्त से 16 नवंबर) में जरूरी सावधानियां बरतें। इस दौरान लंबित शिकायतों का निपटारा, कर्मचारियों को ट्रेनिंग देना, डिजिटल काम बढ़ाना और ठेकों का सही प्रबंधन पर जोर दिया जाएगा। सभी विभाग प्रमुखों से कहा गया है कि वे इन कामों पर जल्दी कार्रवाई करें और 23 नवंबर तक रिपोर्ट भेजें। संवाद