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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Verification of 'Parivar Pehchan Patra' (Family ID) will take place in Gram Sabhas from September 21 to 25.

Delhi NCR News: 21 से 25 सितंबर तक ग्राम सभाओं में होगा परिवार पहचान पत्र का सत्यापन

Mon, 21 Sep 2026 12:28 AM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 21 Sep 2026 12:28 AM IST
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संवाद न्यूज एजेंसी
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नूंह। परिवार पहचान पत्र (पीपीपी) के आंकड़ों के सत्यापन के लिए जिले में 21 से 25 सितंबर तक ग्राम सभाओं का आयोजन किया जाएगा। उपायुक्त अखिल पिलानी ने बताया कि ग्राम सभाओं का अंतिम कार्यक्रम जारी कर दिया गया है और संबंधित विभागों व अधिकारियों को जिम्मेदारियां सौंप दी गई हैं।उन्होंने बताया कि मुख्यमंत्री के निर्देशों और सीआरआईडी मुख्यालय से प्राप्त दिशा-निर्देशों के अनुसार निर्धारित तिथियों पर ग्राम पंचायतों में ग्राम सभाएं आयोजित कर परिवार पहचान पत्र के आंकड़ों का सत्यापन किया जाएगा। संबंधित एसडीएम अपने-अपने उपमंडल में नोडल अधिकारी के रूप में कार्य करेंगे। वहीं, प्रत्येक खंड के बीडीपीओ को भी नोडल अधिकारी नियुक्त किया गया है। उपायुक्त ने अधिकारियों को ग्राम सभाओं में निर्धारित तिथियों पर उपस्थिति सुनिश्चित करने और किसी भी प्रकार की लापरवाही नहीं बरतने के निर्देश दिए। सत्यापित आंकड़ों से पात्र परिवारों को सरकारी योजनाओं का लाभ पहुंचाने में मदद मिलेगी।
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