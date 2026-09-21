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भारतीय रेल: दीपावली-छठ से पहले बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मारामारी, नवंबर के पहले में सप्ताह किल्लत

Mon, 21 Sep 2026 03:52 AM IST
दुष्यंत शर्मा अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Mon, 21 Sep 2026 03:52 AM IST
सार

कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बन गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी की है।
 

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scramble for tickets on trains to Bihar ahead of Diwali and Chhath.
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विस्तार
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दीपावली और छठ पूजा से पहले दिल्ली से बिहार जाने वाली ट्रेनों में टिकटों की मांग तेजी से बढ़ गई है। एक से आठ नवंबर के बीच कई प्रमुख ट्रेनों में कंफर्म टिकट उपलब्ध नहीं हैं। कई ट्रेनों में लंबी वेटिंग चल रही है, जबकि कुछ श्रेणियों में नो रूम की स्थिति बन गई है। यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए रेलवे ने अतिरिक्त ट्रेनों के साथ क्लोन ट्रेनें चलाने की तैयारी की है।

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रेलवे के अनुसार, तेजस राजधानी और संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेनें दिल्ली-पटना के बीच चलाई जाएंगी। ये ट्रेनें एक से 15 नवंबर तक दिल्ली से पटना और 16 से 25 नवंबर तक पटना से दिल्ली के बीच चलेंगी। तेजस राजधानी की क्लोन ट्रेन में सभी कोच वातानुकूलित होंगे, जबकि संपूर्ण क्रांति की क्लोन ट्रेन में स्लीपर और वातानुकूलित दोनों श्रेणियों के कोच होंगे। क्लोन ट्रेनों का किराया नियमित ट्रेनों से अलग होगा।  प्रथम वातानुकूलित श्रेणी का किराया करीब 5,300 से 5,900 रुपये, द्वितीय वातानुकूलित श्रेणी का 3,300 से 3,800 रुपये और तृतीय वातानुकूलित श्रेणी का करीब 2,300 से 2,700 रुपये हो सकता है। 
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दिल्ली-बिहार के बीच रोजाना चलेंगी करीब 50 ट्रेनें
त्योहारी भीड़ को देखते हुए रेलवे ने दिल्ली और बिहार के बीच बड़े स्तर पर अतिरिक्त ट्रेनों के संचालन की तैयारी की है। 20 अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली और बिहार के बीच रोज करीब 50 ट्रेनों का संचालन किया जाएगा। इसके अलावा एक अक्टूबर से 30 नवंबर के बीच दिल्ली समेत देश के प्रमुख शहरों से बिहार के लिए करीब 400 विशेष ट्रेनें चलाने की तैयारी है।
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प्रयागराज और निजामुद्दीन के बीच चलेगी विशेष ट्रेन
रेलवे त्योहारों के दौरान यात्रियों की बढ़ती भीड़ को देखते हुए प्रयागराज जंक्शन और हजरत निजामुद्दीन के बीच साप्ताहिक विशेष ट्रेन चलाएगा। ट्रेन संख्या 04183/04184 का संचालन 20 अक्टूबर से 2 दिसंबर तक किया जाएगा। ट्रेन संख्या 04183 प्रयागराज जंक्शन-हजरत निजामुद्दीन प्रत्येक मंगलवार को दोपहर 3:25 बजे प्रयागराज से रवाना होकर अगले दिन सुबह 11:35 बजे हजरत निजामुद्दीन पहुंचेगी। 


वापसी में ट्रेन संख्या 04184 प्रत्येक बुधवार को दोपहर 3:45 बजे हजरत निजामुद्दीन से चलेगी और अगले दिन सुबह 9:10 बजे प्रयागराज जंक्शन पहुंचेगी। दोनों दिशाओं में ट्रेन शंकरगढ़, डभौरा, मानिकपुर, चित्रकूटधाम, बांदा, महोबा, कुलपहाड़, हरपालपुर, मऊरानीपुर, वीरांगना लक्ष्मीबाई झांसी, ग्वालियर, धौलपुर, आगरा कैंट, मथुरा जंक्शन और कोसीकलां स्टेशनों पर  ठहरेगी। इस कवायद से सहूलियत की तैयारी है। 

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