फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Vacant seats in various DTU courses will be filled through the spot round

Delhi NCR News: डीटीयू के विभिन्न कोर्स में खाली सीट स्पॉट राउंड से भरी जाएंगी

Sat, 29 Aug 2026 05:43 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 29 Aug 2026 05:43 PM IST
विज्ञापन
-स्पॉट राउंड दाखिला के लिए 30 और 31 अगस्त का कार्यक्रम जारी
विज्ञापन

अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। दिल्ली प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय (डीटीयू) शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए अलग-अलग कोर्स की सीटें स्पॉट राउंड काउंसलिंग से भरेगा। इसको लेकर विश्वविद्यालय ने कार्यक्रम जारी कर दिया है। बीटेक के विभिन्न कोर्स में जनरल कैटेगरी की सीटें खाली पड़ी हैं।
बीटेक की खाली सीटों को लेकर विश्वविद्यालय ने सूचना जारी की है। इसमें जनरल कैटेगरी(दिल्ली) और दिल्ली से बाहर के लिए सिंगल गर्ल चाइल्ड में सीटें खाली हैं। इसमें सबसे ज्यादा सीट बीटेक बायो टेक्नोलॉजी, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग कोर्स की हैं। इसके अलावा केमिकल इंजीनियरिंग, सिविल इंजीनियरिंग कोर्स में भी सीटें खाली पड़ी हैं।
विज्ञापन

विश्वविद्यालय ने एमबीए डाटा साइंस एंड एनालिटिक्स कोर्स में स्पॉट राउंड के जरिये दाखिला को लेकर कार्यक्रम जारी किया है। इसके लिए 30 अगस्त को विवेक विहार स्थित ईस्ट दिल्ली कैंपस में काउंसलिंग का आयोजन किया जा रहा है। इसके अलावा मास्टर ऑफ डिजाइन प्रोग्राम में दाखिला के लिए स्पेशल स्पॉट राउंड दाखिला का आयोजन होगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

एम.डिजाइन प्रोग्राम में जनरल को छोड़कर ओबीसी, एससी, एसटी कैटेगरी में सीटें खाली हैं। इसके लिए विश्वविद्यालय के डिजाइन विभाग में 31 अगस्त को स्पॉट राउंड दाखिला पंजीकरण कार्यक्रम का आयोजन होगा। उसी दिन दाखिला के लिए सीट आवंटन की सूचना जारी करने से लेकर दस्तावेजों का सत्यापन किया जाएगा।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed