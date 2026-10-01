देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में हंगामा: तिहाड़ में गैंगस्टर्स ने अफसरों को धमकाया, खुद को पहुंचानी चाही चोट

सूत्रों के अनुसार, ढिल्लू के नशे के प्रभाव में होने की आशंका के चलते उसका यूरिन टेस्ट भी कराया गया। ई-मुलाकात पूरी होने के बाद उसे उसके बैरक में ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने सहायक अधीक्षक, मुख्य वार्डर और ड्यूटी पर तैनात वार्डरों पर फिर हमला करने की कोशिश की। वह बैरक में जाने से इनकार करते हुए अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी देने लगा। सूत्रों ने बताया कि रात में नवीन बाली ने भी अपने सेल के भीतर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की।