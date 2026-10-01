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देश की सबसे हाई सिक्योरिटी जेल में हंगामा: तिहाड़ में गैंगस्टर्स ने अफसरों को धमकाया, खुद को पहुंचानी चाही चोट

Thu, 01 Oct 2026 10:59 PM IST
Akash Dubey अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Akash Dubey Updated Thu, 01 Oct 2026 10:59 PM IST
सार

तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में गैंगस्टर नवीन बाली और संदीप ढिल्लू ने हंगामा किया। उन्होंने जेलकर्मियों को धमकी दी और खुद को चोट पहुंचाई। इसके बाद सुरक्षा कड़ी कर दी गई।

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Uproar at Tihar the country s highest security prison
तिहाड़ में हंगामा - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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देश के सबसे हाई सिक्योरिटी तिहाड़ जेल के हाई सिक्योरिटी वार्ड में बंद गैंगस्टर नवीन बाली और संदीप उर्फ ढिल्लू ने जेल में जमकर हंगामा किया। दोनों पर जेल अधिकारियों और कर्मचारियों को जान से मारने की धमकी देने, हमला करने की कोशिश करने और खुद को चोट पहुंचाने का आरोप है। घटना के बाद हाई सिक्योरिटी वार्ड की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। फिलहाल दोनों को अलग-अलग वार्ड में बंद कर दिया है।

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तिहाड़ जेल के सूत्रों ने बताया कि संदीप ढिल्लू परिवार के साथ ई-मुलाकात कर रहा था। इसी दौरान वह अचानक आक्रामक हो गया और जेलकर्मियों के साथ गाली-गलौज करते हुए उन्हें धमकाने लगा। उसने कर्मचारियों पर हमला करने की कोशिश की। इसके बाद उसने दरवाजे, दीवार और कूलर से अपना सिर पटकना शुरू कर दिया। जेलकर्मियों ने तत्काल उसे काबू कर खुद को नुकसान पहुंचाने से रोका।

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सूत्रों के अनुसार, ढिल्लू के नशे के प्रभाव में होने की आशंका के चलते उसका यूरिन टेस्ट भी कराया गया। ई-मुलाकात पूरी होने के बाद उसे उसके बैरक में ले जाया जा रहा था। इस दौरान उसने सहायक अधीक्षक, मुख्य वार्डर और ड्यूटी पर तैनात वार्डरों पर फिर हमला करने की कोशिश की। वह बैरक में जाने से इनकार करते हुए अधिकारियों को गंभीर परिणाम भुगतने और जान से मारने की धमकी देने लगा। सूत्रों ने बताया कि रात में नवीन बाली ने भी अपने सेल के भीतर खुद को चोट पहुंचाने की कोशिश की।

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इसके बाद जेल प्रशासन ने हाई सिक्योरिटी वार्ड में निगरानी और सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी। नवीन डबास उर्फ नवीन बाली दिल्ली-एनसीआर के गैंगस्टरों में शामिल है। वह नीरज बवाना गिरोह से जुड़ा रहा है और लंबे समय से तिहाड़ जेल में बंद है। उसके खिलाफ हत्या, हत्या की कोशिश, रंगदारी, आपराधिक साजिश और आर्म्स एक्ट सहित कई गंभीर मामले दर्ज हैं।

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