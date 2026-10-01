'तू शेर है, तूने हार नहीं मानी': आईसीयू में बेटे का हौसला बढ़ा रहे पिता, सत्य निकेतन हादसे की दर्दभरी एक कहानी

पिता के सामने भविष्य और इलाज की बड़ी चिंता

नीरज की अब तक करीब छह सर्जरी हो चुकी हैं और अभी और ऑपरेशन होने बाकी हैं। बायां पैर पूरी तरह सुन्न है और केवल दाएं पैर में हल्की हलचल है। हालांकि दिल्ली सरकार की ओर से 5 लाख रुपये की आर्थिक मदद और अस्पताल में मुफ्त इलाज मिल रहा है, लेकिन एक सेवानिवृत्त सैनिक (जिन्हें 35,000 रुपये मासिक पेंशन मिलती है) के लिए आगे का सफर बहुत कठिन है। 2016 में निमोनिया से पत्नी की मौत के बाद चार बेटियों और एक इकलौते बेटे की जिम्मेदारी उठाने वाले दर्शन दास अब चिंतित हैं कि अस्पताल से छुट्टी मिलने के बाद वे फिजियोथेरेपी, दवाइयों और उपकरणों का खर्च कैसे उठाएंगे।