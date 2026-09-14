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Delhi NCR News: मरीज की मौत के बाद अस्पताल में हंगामा, डॉक्टरों ने की हड़ताल

Mon, 14 Sep 2026 07:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Mon, 14 Sep 2026 07:42 PM IST
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- चाकू लगने पर पूठ खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में उपचार के लाया गया था युवक
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अमर उजाला ब्यूरो

नई दिल्ली। पूठ खुर्द स्थित महर्षि वाल्मीकि अस्पताल में शनिवार देर रात मरीज की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। इस कारण सोमवार को डॉक्टरों ने अस्पताल की ओपीडी से लेकर इमरजेंसी सेवा ठप रखी। बताया जा रहा है कि 22 वर्षीय युवक को चाकू लगने पर घायल अवस्था में अस्पताल लाया गया था। उपचार के दौरान मरीज की मौत हो गई। उसके बाद मरीज के परिजनों ने अस्पताल में जमकर हंगामा किया। यही नहीं उनके साथ आई भीड़ अस्पताल में भी घुस गई। इस घटना के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों ने प्रदर्शन कर रोष प्रकट किया।

डॉक्टरों का आरोप है कि लोगों के हाथ में डंडे और पत्थर थे। हमले के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को भागकर अपनी जान बचानी पड़ी। अस्पताल की रेजिडेंट डॉक्टर्स एसोसिएशन (आरडीए) के महासचिव डॉ. गौरव और डॉ. वामिक ने बताया कि यह घटना शनिवार रात सवा 12 बजे की है। पुलिस द्वारा एक घायल युवक को रोहिणी सेक्टर-22 से कैजुल्टी विभाग में लाया गया था। उस समय युवक की दायें पैर की जांघ से खून का रिसाव हो रहा था। जांघ में करीब पांच इंच गहरा घाव था। जांघ की फीमोरल आर्टरी लगभग खत्म हो गई थी। डॉक्टरों की टीम मरीज की जान बचाने में जुटी थी। सीपीआर देेने के अलावा हार्ट को रिवाइव करने वाली दवाएं दी। मगर, मरीज को बचाया नहीं जा सका।
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खून अधिक रिसाव होने से मरीज पहले से था गंभीर

जब मरीज की मौत की सूचना परिजनों की दो गई तो उन्होंने अस्पताल में हंगामा शुरू कर दिया। इस दौरान अस्पताल के बाहर जमा हुई भीड़ अंदर घुस आई और बॉडी को अस्पताल से जबरन ले जाने लगे। जबकि यह कानूनी मामला था। उन्होंने बताया कि मरीज को जब अस्पताल लाया गया तो खून का रिसाव अधिक होने की वजह से पहले ही मरीज की स्थिति गंभीर हो गई थी। बीपी भी ठीक नहीं आ रहा था, फिर भी डॉक्टर उपचार में जुटे थे।
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घटना की हो पूरी न्यायिक जांच

भीड़ के हमले के दौरान स्वास्थ्यकर्मियों को छिपकर अपनी जान बचानी पड़ी। राहत की बात रही कि किसी डॉक्टर को चोट नहीं आई। डॉक्टरों ने कहा कि इस घटना के चलते सोमवार को ओपीडी और इमरजेंसी सेवा को पूरी तरह से बंद रखा। गंभीर मरीजों को इमरजेंसी में देखा गया। घटना के विरोध में स्वास्थ्यकर्मियों ने रोष भी प्रकट किया। इस पूरे मामले में बवाना पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मगर, अस्पताल में डॉक्टरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने, पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने जैसे मामले लंबित है। इस घटना की पूरी न्यायिक जांच हो।

स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए उठाए उचित कदम

इस घटना के विरोध में मौलाना आजाद मेडिकल एसोसिएशन आरडीए के अध्यक्ष और फोर्डा के उपाध्यक्ष डॉ. नीरज यादव ने रोष प्रकट और सख्त कार्रवाई की मांग की। उन्होंने कहा कि अस्पताल में डॉक्टर मरीजों की जान बचाने के लिए आते है। लेकिन मरीज की मौत होने पर भीड़ उन पर हमला करने के लिए पहुंच जाती है। अगर डॉक्टर सुरक्षित नहीं होंगे तो मरीज भी सुरक्षित नहीं रह सकते है। अस्पताल में स्वास्थ्यकर्मियों की सुरक्षा के लिए उचित कदम उठाए जाएं।


ओपीडी में तीन हजार से ज्यादा आते हैं मरीज



डॉक्टरों के अनुसार अस्पताल की ओपीडी में रोजाना तीन हजार से ज्यादा मरीज आते हैं। जबकि इमरजेंसी में एक हजार से ज्यादा मरीज पहुंचते हैं। अस्पताल में अलग-अलग विभागों की ओपीडी संचालित होती है। इसमें मेडिसिन, सर्जरी, हड्डी रोग, बाल रोग, ईएनटी, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग सहित दूसरे विभाग शामिल है। डॉक्टरों के हड़ताल के चलते मरीजों को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। अस्पताल में अपनी पत्नी को दिखाने आए दिनेश सिंह ने बताया कि उनकी पत्नी को पेट में दर्द की शिकायत थी। इस कारण उन्हें उपचार के लिए लाए थे। मगर, हड़ताल के चलते उपचार नहीं मिल सका।
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