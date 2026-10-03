Delhi NCR News: नमो भारत की कार्यप्रणाली समझी
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:11 PM IST
Updated Sat, 03 Oct 2026 07:11 PM IST
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नई दिल्ली। भारत सरकार की ‘रिफॉर्म उत्सव’ पहल के तहत एनसीआरटीसी ने सराय काले खां नमो भारत स्टेशन पर आईआईटी दिल्ली समेत विभिन्न संस्थानों के छात्रों और सोशल मीडिया प्रभावशाली लोगों के लिए जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया। उद्देश्य नमो भारत की संचालन प्रणाली, यात्री सुविधाओं, सुरक्षा व्यवस्था और क्षेत्रीय संपर्क की जानकारी देना था। प्रतिभागियों ने स्टेशन का भ्रमण किया और नियंत्रण कक्ष में ट्रेन व यात्री संचालन की आधुनिक व्यवस्थाएं समझीं। प्रतिभागियों ने नमो भारत ट्रेन में यात्रा भी की। ब्यूरो
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