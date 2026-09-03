Delhi: महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस पर मारपीट और हिरासत में लेने का आरोप लगाया, 'आप' ने साधा निशाना

दक्षिण दिल्ली में दो स्वतंत्र महिला पत्रकारों ने दिल्ली पुलिस कर्मियों पर समाचार कवरेज के दौरान उन्हें हिरासत में लेने और मारपीट करने का आरोप लगाया। पत्रकारों ने बताया कि पुलिस टीमों ने उन्हें पीटने से पहले हिरासत में लिया। उन्होंने पीटीआई को बताया कि वे मेडिकल जांच और एमएलसी के लिए एम्स जा रही हैं।

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इन आरोपों पर दिल्ली पुलिस की ओर से तत्काल कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। इस बीच, आम आदमी पार्टी ने इस घटना को लेकर भाजपा-नीत दिल्ली सरकार पर हमला बोला। AAP नेता सौरभ भारद्वाज ने एक्स पर एक पोस्ट में कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि दिल्ली पुलिस ने दो महिला रिपोर्टरों को मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से सवाल पूछने पर बेरहमी से पीटा। भारद्वाज ने "महिला मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता पर शर्म" भी कहा।