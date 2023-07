Delhi: बारिश के चलते दो स्कूलों की इमारतें गिरीं, मंत्री आतिशी ने अधिकारियों को दिए निरीक्षण के निर्देश

राजधानी दिल्ली के ईस्ट ऑफ कैलाश के गढ़ी झरिया मारिया में दिल्ली सरकार के एक स्कूल की चारदीवारी कल भारी बारिश के चलते गिर गई थी। मामले को लेकर दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी ने कहा कि हमारे कई स्कूल बहुत पुराने हैं, दो स्कूलों की दीवारें गिर गई हैं। ये दीवारें 35- 40 साल पुरानी थीं।

#WATCH | Delhi | After the boundary wall of a Delhi Government School at Garhi Jharia Maria in East of Kailash collapsed yesterday due to heavy rainfall, Delhi Minister Atishi says, "Many of our schools are very old...There are two schools where walls have collapsed. These walls… https://t.co/lEfqJEl7cb pic.twitter.com/JtrYpLXPNy