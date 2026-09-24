फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Accusation of Misdeed in East Delhi under pretext of providing job

दिल्ली में महिला सुरक्षा पर फिर उठे सवाल: नौकरी दिलाने के बहाने दुष्कर्म, वीडियो बनाकर दी धमकी; आरोपी फरार

Thu, 24 Sep 2026 10:02 AM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Thu, 24 Sep 2026 10:02 AM IST
सार

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में एक 41 वर्षीय महिला से दुष्कर्म का मामला सामने आया है। आरोपी ने नौकरी दिलाने के बहाने महिला को नशीला पदार्थ दिया और बाद में वीडियो के जरिये उसे धमकाया।

विज्ञापन
Accusation of Misdeed in East Delhi under pretext of providing job
सांकेतिक तस्वीर - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
Follow Amar Ujala on Google News Add as a preferred
source on google

पूर्वी दिल्ली के मंडावली इलाके में 41 वर्षीय महिला को नौकरी दिलाने के बहाने कथित तौर पर नशीला पदार्थ देकर दुष्कर्म किया गया और बाद में घटना के कथित वीडियो के जरिए उसे चुप रहने के लिए धमकाया गया। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी।

विज्ञापन


पुलिस ने बताया कि इस संबंध में मामला दर्ज कर लिया गया है और आरोपी को पकड़ने के लिए छापेमारी की जा रही है। आरोपी फिलहाल फरार है। लक्ष्मी नगर निवासी महिला ने आरोप लगाया कि गणेश नगर निवासी आरोपी दीपक बंसल से करीब दो साल पहले उसकी दोस्ती हुई थी और उसने नौकरी दिलाने में मदद करने का वादा किया था।
विज्ञापन


शिकायत के अनुसार, बंसल चार मार्च को नौकरी के सिलसिले में बातचीत करने के बहाने महिला के पास आया और कथित तौर पर उसे कोई ऐसा पदार्थ दिया, जिससे वह बेहोश हो गई। पुलिस ने बताया कि इसके बाद उसने कथित तौर पर महिला से दुष्कर्म किया।
विज्ञापन
विज्ञापन


पुलिस के अनुसार, जब महिला को होश आया और उसने इस घटना का विरोध किया तो आरोपी ने कथित तौर पर घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित करने की धमकी दी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी सोने के कड़े, अंगूठी और चेन ले ली तथा पुलिस में शिकायत करने पर गंभीर परिणाम भुगतने की धमकी दी।


शिकायत के अनुसार, आरोपी ने पुलिस में अपने संपर्क होने का दावा किया और शिकायत करने पर महिला पर तेजाब फेंकने की भी धमकी दी। महिला कई महीनों तक डर के कारण चुप रही, लेकिन आरोपी द्वारा कथित तौर पर लगातार परेशान किए जाने के बाद उसने पुलिस से संपर्क किया। पुलिस ने बताया कि बंसल के खिलाफ 22 सितंबर को मंडावली थाने में संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया। पुलिस ने कहा कि आरोपी को पकड़ने के लिए संभावित ठिकानों पर छापेमारी की जा रही है और वह फिलहाल फरार है।

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed