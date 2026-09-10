{"_id":"6aa2cab9b4a6d7939c0466a2","slug":"two-brothers-flew-into-a-rage-and-attacked-a-man-with-a-sharp-edged-weapon-after-he-slapped-one-of-them-for-using-abusive-language-the-victim-sustained-serious-injuries-delhi-ncr-news-c-503-1-del1005-803-2026-09-10","type":"story","status":"publish","title_hn":"Delhi NCR News: गाली देने पर मारा थप्पड़ तो भड़के दो भाइयों ने धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

Delhi NCR News: गाली देने पर मारा थप्पड़ तो भड़के दो भाइयों ने धारदार हथियार से किया हमला, गंभीर

अमर उजाला ब्यूरो

Updated Thu, 10 Sep 2026 08:50 PM IST Updated Thu, 10 Sep 2026 08:50 PM IST

विज्ञापन







Link Copied

