Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Two bodies found inside a car in Mohan Garden, Dwarka, Delhi

दिल्ली: द्वारका के मोहन गार्डन में कार के अंदर मिले महिला और पुरुष के शव, जांच में जुटी पुलिस

Sat, 14 Nov 2026 09:45 AM IST
Vijay Singh Pundir एएनआई, नई दिल्ली
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 14 Nov 2026 09:45 AM IST
विज्ञापन
Two bodies found inside a car in Mohan Garden, Dwarka, Delhi
प्रतीकात्मक तस्वीर - फोटो : फाइल फोटो

दिल्ली के द्वारका के मोहन गार्डन इलाके में एक व्यक्ति और एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों के शव एक कार के अंदर मिले। यह घटना 11 नवंबर को हुई।

विज्ञापन


पुलिस को सूचना मिली कि मोहन गार्डन में एक कार के अंदर एक व्यक्ति और एक महिला बेहोश पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कार से बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आत्महत्या का अंदेशा है।
विज्ञापन


पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

Followed