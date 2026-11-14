दिल्ली: द्वारका के मोहन गार्डन में कार के अंदर मिले महिला और पुरुष के शव, जांच में जुटी पुलिस
एएनआई, नई दिल्ली Published by: Vijay Singh Pundir Updated Sat, 14 Nov 2026 09:45 AM IST
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दिल्ली के द्वारका के मोहन गार्डन इलाके में एक व्यक्ति और एक महिला की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। दोनों के शव एक कार के अंदर मिले। यह घटना 11 नवंबर को हुई।
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पुलिस को सूचना मिली कि मोहन गार्डन में एक कार के अंदर एक व्यक्ति और एक महिला बेहोश पड़े हैं। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को कार से बाहर निकाला। प्रारंभिक जांच में पुलिस को आत्महत्या का अंदेशा है।
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पुलिस ने शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का खुलासा हो पाएगा। घटना के आसपास के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है ताकि मामले की पूरी सच्चाई सामने आ सके।
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