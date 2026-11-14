दिल्ली की खतरनाक हवा: गैस भी बना रही जहरीले कण, दिल से दिमाग तक सेहत पर मुसीबत, आईटीओ का एक्यूआई आज भी 400 पार

वायु प्रदूषण की बात आते ही आमतौर पर पीएम 2.5 और पीएम 10 का जिक्र होता है, लेकिन प्रदूषण का मामला इन कणों तक सीमित नहीं है। हवा में मौजूद कुछ गैसें रासायनिक प्रक्रिया के जरिए नए प्रदूषक कण बनाती हैं, जो पीएम 2.5 का हिस्सा बन जाते हैं। सेंटर फॉर रिसर्च ऑन एनर्जी एंड क्लीन एयर (सीआरईए) की नई रिपोर्ट ने प्रदूषण नियंत्रण में इन गैसों पर कार्रवाई की जरूरत रेखांकित की है।

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#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) at ITO is 414, categorised as 'Severe', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 05:25 am) https://t.co/s8Ad0LpWJ6 — ANI (@ANI) November 14, 2026

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) in the area around Dhaula Kuan is 147, categorised as 'Moderate', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 05:15 am) https://t.co/aYB5sCFf4a — ANI (@ANI) November 14, 2026

#WATCH | Delhi: The Air Quality Index (AQI) in the area around India Gate is 312, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 5:05 am) https://t.co/sI0hPyZLMK — ANI (@ANI) November 13, 2026

#WATCH | Delhi | Air Quality Index (AQI) around AIIMS is 310, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 04:50 am) https://t.co/2ROOTULAbV — ANI (@ANI) November 13, 2026

#WATCH | Delhi: Air Quality Index (AQI) around JLN Stadium is 310, categorised as 'Very Poor', as per the CPCB (Central Pollution Control Board).



(Visuals shot at 04:10 am) https://t.co/35fPtGvmdp — ANI (@ANI) November 13, 2026

रिपोर्ट के मुताबिक, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड जैसी गैसें हवा में मौजूद अन्य तत्वों के साथ प्रतिक्रिया कर नाइट्रेट और सल्फेट के महीन कण बनाती हैं। ये कण पीएम 2.5 में शामिल हो जाते हैं। इसलिए केवल हवा में मौजूद धूल और धुएं के कणों को कम करना पर्याप्त नहीं है।सीआरईए ने वर्ष 1975 से 2025 के बीच देश में प्रकाशित 184 अध्ययनों का विश्लेषण किया। इनमें 169 यानी करीब 92 फीसदी अध्ययनों में वायु प्रदूषण और कम से कम एक प्रतिकूल स्वास्थ्य प्रभाव के बीच संबंध पाया गया।रिपोर्ट के अनुसार, प्रदूषण का असर केवल फेफड़ों और सांस संबंधी बीमारियों तक सीमित नहीं है। इसका संबंध हृदय रोग, मधुमेह, गर्भावस्था संबंधी जटिलताओं, बच्चों की वृद्धि, रक्त संबंधी बीमारियों और मानसिक व मस्तिष्क संबंधी समस्याओं से भी सामने आया है।केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार आईटीओ पर वायु गुणवत्ता सूचकांक 414 है, जिसे 'गंभीर' श्रेणी में रखा गया है।धौला कुआं के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 147 है, जिसे 'मॉडरेट' (मध्यम) श्रेणी में रखा गया है।इंडिया गेट के आसपास के इलाके में एयर क्वालिटी इंडेक्स 312 है, जिसे 'बहुत खराब' श्रेणी में रखा गया है।एम्स के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 है जिसे 'अत्यंत खराब' श्रेणी में रखा गया है।नेहरू स्टेडियम के आसपास एयर क्वालिटी इंडेक्स 310 है, जिसे 'बहुत खराब' की श्रेणी में रखा गया है।