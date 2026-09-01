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15 दिन के वीजा पर आए भारत: दिल्ली में महिला समेत दो बांग्लादेशी थे छिपे; पुलिस ने दोनों को होटल से किया अरेस्ट

Tue, 01 Sep 2026 06:55 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली
अमर उजाला नेटवर्क, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Tue, 01 Sep 2026 06:55 PM IST
सार

दिल्ली पुलिस की मध्य जिला विदेशी सेल ने अवैध रूप से रह रही एक महिला समेत दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न होटलों के सत्यापन अभियान के तहत दोनों को पकड़ा है। 

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Two Bangladeshis staying illegally in two separate hotels in Delhi have been arrested
महिला समेत दो बांग्लादेशी पकड़े - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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मध्य जिला विदेशी सेल ने अवैध रूप से रह रही एक महिला समेत दो बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने विभिन्न होटलों और गेस्ट हाउसों के सत्यापन के दौरान इन्हें अलग-अलग होटलों से पकड़ा है। पकड़े गए बांग्लादेशियों की पहचान मकसुदा अख्तर और जोमिर हुसैन के रूप में हुई है। दोनों वीजा अवधि खत्म होने के बावजूद होटल में ठहरे हुए थे। इन्हें विदेशी क्षेत्रीय पंजीकरण कार्यालय में पेश करने के बाद निर्वासन के लिए हिरासत केंद्र भेज दिया गया है।

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सत्यापन अभियान में पकड़े दो बांग्लादेशी
जिला पुलिस उपायुक्त रोहित राजवीर सिंह ने बताया कि जिले की विदेशी सेल अवैध रूप से रह रहे विदेशियों की पहचान के लिए लगातार सत्यापन अभियान चला रही है। अभियान के दौरान टीम ने नबी करीम के अराकाशन रोड स्थित एक होटल की जांच की। इसमें जोमिर हुसैन ठहरा हुआ पाया गया। 

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डबल-एंट्री वीजा पर आए थे भारत
वह नौ जुलाई को भारत आया था। वहीं चांदी वालान मेन बाजार पहाड़गंज स्थित एक होटल में मकसुदा अख्तर ठहरी हुई थी। वह 27 जुलाई को भारत आई थी। दोनों डबल-एंट्री वीजा पर भारत आए थे। इसमें प्रत्येक यात्रा के लिए अधिकतम 15 दिनों तक भारत में रहने की अनुमति है। दोनों निर्धारित अवधि से अधिक समय तक भारत में ठहरे हुए पाए गए। इस कारण उन्हें वीजा शर्तों के उल्लंघन के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया।

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