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Delhi NCR News: रोहिणी में 10 लाख की रंगदारी मांगने के आरोप में दो गिरफ्तार, किशोर पकड़ा गया

Wed, 02 Sep 2026 07:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Wed, 02 Sep 2026 07:42 PM IST
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आरोपियों ने खुद को नीरज बवानिया गिरोह का सदस्य भी बताया
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली।
दिल्ली के रोहिणी में एक व्यक्ति और उसके परिवार को जान से मारने की धमकी देकर 10 लाख रुपये की रंगदारी मांगने के आरोप में एक कंपनी के 26 वर्षीय पूर्व कर्मचारी और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार आरोपी सूरज (26) और किशन (18) के साथ 15 वर्षीय एक किशोर को भी पकड़ा है। रोहिणी जिला पुलिस उपायुक्त शशांक जयसवाल ने बताया कि घटना 29 अगस्त को सामने आई, जब रोहिणी के सेक्टर-23 निवासी शिकायतकर्ता को एक मोबाइल नंबर से तीन धमकी भरे फोन आए। कॉल करने वाले ने 10 लाख रुपये की मांग की और शिकायतकर्ता तथा उसके परिवार को जान से मारने की धमकी दी। अधिकारी ने बताया कि आरोपियों ने खुद को नीरज बवानिया गिरोह का सदस्य भी बताया।

शिकायतकर्ता ने 30 अगस्त को बेगमपुर थाने पहुंचकर रंगदारी मांगने की शिकायत दर्ज कराई। इसके बाद 30 और 31 अगस्त को भी उसे धमकी भरे फोन आए और आरोपियों ने 10 लाख रुपये की मांग दोहराई। पुलिस ने बेगमपुर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू की। इसके बाद आरोपियों को पकड़ने के लिए एक जाल बिछाया गया। रंगदारी की रकम लेने के बहाने आरोपियों को रिठाला मेट्रो स्टेशन के पास बुलाया गया। अधिकारी ने बताया कि कार्रवाई के दौरान मोटरसाइकिल से वहां पहुंचे दो लोगों को पकड़ लिया गया। जांच के दौरान मिली जानकारी के आधार पर अपराध की साजिश में कथित रूप से शामिल एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया। पुलिस के मुताबिक, सूरज पहले शिकायतकर्ता की कंपनी में काम करता था और उसे इस मामले का मुख्य साजिशकर्ता माना जा रहा है। जांच में पता चला कि ऑनलाइन गेमिंग और जुए में करीब पांच लाख रुपये का कर्ज हो जाने के बाद उसने अपनी वित्तीय जरूरतें पूरी करने के लिए कथित तौर पर रंगदारी मांगने की साजिश रची।
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