दिल्ली में जन्माष्टमी शोभायात्रा: 2000 श्रद्धालु हो रहे शामिल, बाहर निकलने से पहले पढ़ लें ट्रैफिक एडवाइजरी

श्री कृष्ण जन्माष्टमी के अवसर पर एक शोभा यात्रा का आयोजन किया जा रहा है। यह शोभा यात्रा आज दोपहर एक बजे से शाम सात बजे तक होगी। आयोजकों का उद्देश्य इसे शाम सात बजे तक समाप्त करना है।

विज्ञापन

विज्ञापन

विज्ञापन

इस शोभा यात्रा में करीब 2000 श्रद्धालुओं के शामिल होने की उम्मीद है। श्रद्धालु रथों और झांकियों के साथ इसमें भाग लेंगे। श्रद्धालुओं की भारी संख्या के कारण यातायात प्रभावित होने की संभावना है। डीबीजी रोड, अजमल खान रोड और आसपास के क्षेत्रों में भीड़भाड़ हो सकती है।इससे वाहनों की आवाजाही धीमी होने की आशंका है। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने एडवाइजरी जारी की है। जिसमें 1 सितंबर 2026 को दोपहर 1 बजे से शाम 7 बजे के बीच डीबीजी रोड और अजमल खान रोड से बचने को कहा गया है। यात्रियों से वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने का अनुरोध किया गया है।यात्री पंचकुइयां रोड और न्यू रोहतक रोड जैसे वैकल्पिक मार्गों का उपयोग कर सकते हैं। अपनी सुविधा के अनुसार अन्य आसपास की सड़कों का भी प्रयोग करें। ड्यूटी पर तैनात यातायात पुलिस कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। यातायात संकेतों का भी सख्ती से पालन करना आवश्यक है।सार्वजनिक अपील में आम जनता से सहयोग मांगा गया है। यह सहयोगशोभा यात्रा के दौरान आवश्यक है। इसका उद्देश्य सुचारु यातायात प्रबंधन सुनिश्चित करना है। साथ ही श्रद्धालुओं और सड़क उपयोगकर्ताओं की सुरक्षा भी सुनिश्चित की जा सके।