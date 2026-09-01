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यातायात परिवर्तन: दिल्ली में आज कुछ इलाकों में बदली रहेगी ट्रैफिक व्यवस्था, पुलिस ने यात्रियों को दी सलाह

Tue, 01 Sep 2026 07:25 AM IST
दुष्यंत शर्मा न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली
न्यूज डेस्क, अमर उजाला, नई दिल्ली Published by: दुष्यंत शर्मा Updated Tue, 01 Sep 2026 07:25 AM IST
सार

ब्रिक्स 2026 के लिए मोटर कारकेड रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने  एडवाइजरी जारी की है।

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Delhi Traffic Police issues traffic advisory in view of the Motor Carcade Rehearsal for BRICS 2026
demo - फोटो : amar ujala

विस्तार
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दिल्ली के कुछ हिस्सों में आज यातायात व्यवस्था मेवं बदलाव रहेगा। ब्रिक्स 2026 के लिए मोटर कारकेड रिहर्सल को देखते हुए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्रैफिक एडवाइजरी जारी की है।

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दिल्ली ट्रैफिक पुलिस ने ट्वीट किया है कि 1 सितंबर 2026 को सुबह 11:00 बजे से दोपहर 3:00 बजे तक नई दिल्ली के मुख्य रास्तों पर ट्रैफिक डायवर्जन और रेगुलेटेड मूवमेंट लागू रहेगा। यात्रियों को सलाह दी जाती है कि वे अपनी यात्रा की योजना पहले से बना लें, यात्रा के लिए अतिरिक्त समय लेकर चलें, पब्लिक ट्रांसपोर्टस, खासकर मेट्रो, का इस्तेमाल करें और डायवर्जन रूट तथा ट्रैफिक कर्मियों के निर्देशों का पालन करें। इमरजेंसी और जरूरी सेवाओं वाली गाड़ियों को निकलने में प्राथमिकता दी जाएगी।

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