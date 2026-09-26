Delhi NCR News: व्यापारियों ने भगत सिंह को श्रद्धांजलि देकर किया याद

विज्ञापन

नई दिल्ली। शहीद-ए-आजम भगत सिंह की जयंती पर सदर बाजार के व्यापारियों ने उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस अवसर पर भगत सिंह के चित्र पर पुष्प अर्पित किए गए। व्यापारी नेता परमजीत सिंह पम्मा ने कहा कि क्रांतिकारियों का बलिदान देश के इतिहास में हमेशा याद रखा जाएगा। उन्होंने केंद्र सरकार से स्वतंत्रता सेनानियों को उचित राष्ट्रीय सम्मान देने की मांग की। संवाद