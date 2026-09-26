Delhi NCR News: डॉक्टरों को इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट की दी ट्रेनिंग

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नई दिल्ली। वीएमएमसी और सफदरजंग अस्पताल में नेशनल इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट (एनइएलएस) प्रोवाइडर कोर्स का सफल आयोजन किया गया। तीन दिवसीय यह प्रशिक्षण कार्यक्रम 22 से 24 सितंबर तक चला। समापन समारोह में अस्पताल की निदेशक डॉ. कविता रानी शर्मा, पूर्व एडीजी डॉ. सुजाता चौधरी, एनेस्थीसिया विभाग की प्रमुख डॉ. अमिता गुप्ता और एनइएलएस की नोडल अधिकारी डॉ. पारुल मल्लिक मौजूद रहीं। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में दिल्ली के अलग-अलग अस्पतालों और संस्थानों में इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े डॉक्टरों ने हिस्सा लिया। डॉक्टरों को गंभीर स्थिति में मरीजों को तुरंत और सही इलाज देने के लिए जरूरी इमरजेंसी लाइफ सपोर्ट की ट्रेनिंग दी गई। ब्यूरो