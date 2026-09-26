Delhi NCR News: मानसिक सेहत के लिए इहबास से समझौता

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पूर्वी दिल्ली। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल (सीआईएसएफ) के जवानों की मानसिक सेहत बेहतर बनाने के लिए इंस्टीट्यूट ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड एलाइड साइंसेज (इहबास) और सीआईएसएफ के बीच तीन साल का समझौता हुआ है। समझौते के तहत सीआईएसएफ कर्मियों का साइकोमेट्रिक असेसमेंट किया जाएगा, जिससे तनाव और मानसिक स्वास्थ्य की स्थिति समझने में मदद मिलेगी। जरूरत के अनुसार उन्हें सलाह और उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। नशे की समस्या से जूझ रहे कर्मियों को नशा-मुक्ति संबंधी सहायता भी दी जाएगी। कर्मियों को मानसिक स्वास्थ्य और तनाव से बचाव का प्रशिक्षण भी दिया जाएगा। यह समझौता इहबास के निदेशक प्रो. डॉ. राजेंद्र कुमार धामिजा की अगुवाई में किया गया। ब्यूरो