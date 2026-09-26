जहांगीरपुरी हत्याकांड सुलझा: छह साल बाद कंझावला से हत्यारा पकड़ा, गिरफ्तारी के डर से हर बार बदल देता था जगह
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: अनुज कुमार Updated Sat, 26 Sep 2026 06:42 PM IST
सार
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी में छह साल पहले हुई हत्या के वांछित फरार आरोपी मो. शेख शब्बीर को कंझावला से गिरफ्तार किया है। वह वर्ष 2020 से फरार था और मीट के भाव को लेकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया था।
विज्ञापन
विस्तार
दिल्ली पुलिस की अपराध शाखा ने जहांगीरपुरी में हत्या केस में वांछित फरार आरोपी को छह साल बाद कंझावला से गिरफ्तार किया है। ये वर्ष 2020 से फरार था। मीट के भाव को लेकर आरोपी ने हत्या की वारदात को अंजाम दिया था। आरोपी बार-बार अपनी जगह बदलकर गिरफ्तारी से बच रहा था
विज्ञापन
अपराध शाखा के पुलिस उपायुक्त चंद्र कुमार सिंह ने बताया कि ''ऑपरेशन कवच'' के तहत आरोपी 35 वर्षीय मो. शेख शब्बीर पुत्र पिता शेख जहूर को गिरफ्तार किया गया है। शाखा की एनएआर-1 में तैनात इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान की टीम के सिपाही अंकुश को फरार आरोपी मो. शेख शब्बीर के दिल्ली के कंझावला गांव में छिपे होने की सूचना मिली थी। इंस्पेक्टर पंकज ठाकरान व एसआई भाग्यश्री की टीम ने मो. शेख शब्बीर को गिरप्तार कर लिया।
विज्ञापन
मृतक सिराज अली पुत्र शेख मोहसिन अली (35) जहांगीर पुरी में झुग्गी नंबर जी-636 पर स्थित अपनी मीट की दुकान पर 29 अप्रैल, 20 काम कर रहा था। मीट की कीमत को लेकर हुई बहस के दौरान मृतक और शेख जहूर के पिता शाह आलम के बीच झगड़ा हो गया। यह बहस बाद में मारपीट में बदल गई।
विज्ञापन
घटना के दौरान, शाह आलम ने मो. शेख शब्बीर, सिराज, सलीम, जहूर और शकील के साथ मिलकर सिराज अली पर लोहे की रॉड और लकड़ी के डंडों से हमला किया। पीड़ित को गंभीर चोटें आईं और बाद में उसकी मौत हो गई। कंझावला इलाके में कबाड़ का काम करने वाला मो. शेख शब्बीर किशोरावस्था की शुरुआत में ही वह गलत संगत में पड़ गया था और उसे शराब की लत भी है।