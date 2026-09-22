Delhi NCR News: गोल मार्केट में अतिक्रमण से व्यापारी-ग्राहक परेशान
अमर उजाला ब्यूरो
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST
Updated Tue, 22 Sep 2026 08:29 PM IST
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नई दिल्ली। गोल मार्केट में फुटपाथ पर अतिक्रमण और सड़क किनारे वाहनों के खड़े होने से व्यापारियों और ग्राहकों को परेशानी हो रही है। भीड़ के समय पैदल चलने की जगह कम पड़ जाती है और लोगों को सड़क पर उतरकर निकलना पड़ता है। कारोबारियों के अनुसार, अव्यवस्था के कारण ग्राहकों को दुकानों तक पहुंचने में दिक्कत होती है। ग्राहक अमित ने कहा कि भीड़ के समय पैदल चलना मुश्किल होता है। ग्राहक पूजा के मुताबिक परिवार के साथ बाजार आने पर रास्ते में काफी असुविधा होती है। संवाद
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