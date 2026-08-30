सत्ता का संग्राम: ठाकुरद्वारा में क्या बदलेगा चुनावी समीकरण? विधायक के काम से लेकर पानी-सफाई तक उठे सवाल

ठाकुरद्वारा की कांशीराम कॉलोनी में रहने वाले लोगों ने बारिश के दौरान जलभराव और बुनियादी सुविधाओं की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जताई। कॉलोनी निवासी सोनिया ने बताया कि यहां लोगों की समस्याएं सुनने के लिए कोई नहीं आता। उन्होंने कहा कि घरों में पानी टपक रहा है और प्लास्टर गिरता रहता है, लेकिन समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। सोनिया ने कॉलोनी में खुले नालों और जर्जर स्थिति का भी मुद्दा उठाया। वहीं, एक अन्य निवासी ने साफ-सफाई की व्यवस्था बेहतर करने की मांग की। उन्होंने बताया कि सरकारी पानी की सुविधा भी नहीं मिल रही है।एक अन्य निवासी ने कहा कि कॉलोनी में सफाई और पानी सबसे बड़ी समस्याएं हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि विधायक को इन समस्याओं से कोई लेना-देना नहीं है और वह केवल चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं। स्थानीय लोगों ने कॉलोनी की बुनियादी सुविधाओं में सुधार और नियमित साफ-सफाई की मांग की।