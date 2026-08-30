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पश्चिमी दिल्ली: टिंबर फैक्टरी में लगी भीषण आग, 25 दमकल गाड़ियां मौके पर पहुंचीं; कोई हताहत नहीं

Sun, 30 Aug 2026 08:34 AM IST
Rahul Kumar Tiwari अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली
अमर उजाला ब्यूरो, नई दिल्ली Published by: Rahul Kumar Tiwari Updated Sun, 30 Aug 2026 08:34 AM IST
सार

पश्चिमी दिल्ली में राजधानी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार तड़के टिंबर और प्लाईवुड फैक्टरी में आग लग गई। सूचना पर दमकल विभाग की 25 गाड़ियां मौके पर पहुंचीं। 

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Massive fire breaks out at timber factory in West Delhi
आग बुझाते दमकल कर्मी (सांकेतिक तस्वीर) - फोटो : अमर उजाला

विस्तार
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पश्चिमी दिल्ली में राजधानी मेट्रो स्टेशन के पास रविवार तड़के टिंबर और प्लाईवुड फैक्टरी में आग लगने से अफरा-तफरी मच गई। आग लगने की सूचना मिलते ही दिल्ली दमकल सेवा की टीम मौके पर पहुंची। दमकल विभाग ने आग पर काबू पाने के लिए 25 दमकल गाड़ियों को घटनास्थल पर भेजा।
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घटना में किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। फिलहाल आग लगने के कारणों का पता नहीं चल पाया है। दमकल विभाग की ओर से मामले की जांच की जा रही है।
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