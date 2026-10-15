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Hindi News ›   Delhi ›   Delhi NCR News ›   Tihar Jail rivalry settled on the streets: man stabbed to death in broad daylight

Delhi NCR News: तिहाड़ जेल की रंजिश का सड़क पर बदला, दिनदहाड़े चाकू से गोदकर हत्या

Thu, 15 Oct 2026 08:42 PM IST
अमर उजाला ब्यूरो
Amar Ujala Bureau अमर उजाला ब्यूरो
Updated Thu, 15 Oct 2026 08:42 PM IST
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- कालिंदी कुंज पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, मुख्य आरोपी की तलाश
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अमर उजाला ब्यूरो
नई दिल्ली। तिहाड़ जेल में शुरू हुई रंजिश का बदला लेने के लिए बदमाशों ने कालिंदी कुंज थाना इलाके में दिनदहाड़े शाहिद हुसैन की चाकू से गोदकर हत्या कर दी। श्रीराम चौक के पास आरोपियों ने स्कूटी सवार शाहिद को घेरकर ताबड़तोड़ वार किए और भाग गए। वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने के बाद पुलिस ने चार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। वहीं, मुख्य आरोपी तरुण उर्फ रंजन समेत अन्य आरोपियों की तलाश में छापा मार रही है।

आरोपी सरेराह बीच रास्ते में युवक को चाकू से गोदते रहे, मगर कोई बचाने नहीं आया। कालिंदी कुंज थाना पुलिस ने इस मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए चार आरोपी करण उर्फ करम शाह, अबूजर, मोनू मलिक उर्फ साबिर और गौरव गुम्मा को गिरफ्तार किया है। दक्षिण-पूर्व जिला पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार ने बताया कि घटना बुधवार दोपहर की है। तरुण उर्फ रंजन कालिंदी कुंज थाना क्षेत्र का घोषित बदमाश है। मदनपुर खादर के श्रीराम चौक के पास दिनदहाड़े हुई इस हत्या के वायरल एक मिनट के वीडियो में बाइक सवार चार आरोपी स्कूटी से जा रहे शाहिद को पीछे से चाकू मारते दिख रहे हैं। अचानक हुए वार से स्कूटी गिर गई। इसके बाद चारों ने उस पर एक के बाद एक कई वार किए और मौके से फरार हो गए। घायल शाहिद हुसैन को अपोलो अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। पुलिस उपायुक्त विनीत कुमार के मुताबिक प्रारंभिक जांच से पता चला है कि यह हत्या शाहिद और तरुण उर्फ रंजन में पुरानी रंजिश थी। इन दोनों के बीच ,2025 में तिहाड़ जेल में हुई रंजिश पैदा हो गई थी।
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