Delhi NCR News: दिल्ली से ट्रक चुराकर पंजाब में काटते थे, सरगना समेत तीन गिरफ्तार

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- गुलाबी बाग से ट्रक चोरी होने के बाद एएटीएस की टीम ने जांच शुरू कीसंवाद न्यूज एजेंसीनई दिल्ली। दिल्ली से ट्रक चुराकर पंजाब में उनके पुर्जे बेचने वाले अंतरराज्यीय गिरोह का उत्तर जिला पुलिस ने पर्दाफाश किया है। पुलिस ने सरगना भारत (40) समेत शंभू महतो (36) और अमृतपाल सिंह (32) को गिरफ्तार कर चोरी के चार मामले सुलझाने का दावा किया। चोरी के ट्रक के कटे हुए पुर्जे पंजाब के पातड़ां स्थित गोदाम से बरामद किए गए हैं।उत्तर जिला पुलिस उपायुक्त निहारिका भट्ट के अनुसार, 27 सितंबर को गुलाबी बाग इलाके से ट्रक चोरी होने के बाद एएटीएस (वाहन चोरी निरोधक दस्ता) की टीम ने जांच शुरू की।सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, चोरी के बाद आरोपी ट्रक में लगा जीपीएस ट्रैकर निकालकर ले गए थे। ट्रक आउटर रिंग रोड, करनाल बाईपास, संजय गांधी ट्रांसपोर्ट नगर और मुरथल से होते हुए सोनीपत के मल्हाना स्थित सीएनजी पंप पहुंचा। वहां फोनपे से भुगतान हुआ, जिससे पुलिस को अहम सुराग मिला।भारत को दिल्ली के निलोठी से पकड़ा गया। उसकी जानकारी पर शंभू महतो बिंदापुर से गिरफ्तार हुआ। दोनों ने चोरी का ट्रक पंजाब के अमृतपाल को बेचने की बात बताई। अमृतपाल को खनौरी मार्केट से पकड़ा गया। उसकी निशानदेही पर गोदाम से ट्रक के पुर्जे और तीन मोबाइल फोन बरामद हुए।