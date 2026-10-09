जेएनयू के प्रोफेसर और कांग्रेस सांसद पर गिरी गाज: यौन उत्पीड़न के मामले में बर्खास्त, भाजपा ने मांगा इस्तीफा

इस बीच, मणिपुर के गृह मंत्री गोविंदास कोंथौजम ने अकुइजम से इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने कहा कि आरोपों से 'जनविश्वास और जवाबदेही को लेकर गंभीर चिंताएं पैदा होती हैं।' उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट में कहा, 'मैं उनसे सांसद पद से इस्तीफा देने और मणिपुर की जनता से माफी मांगने का आह्वान करता हूं। महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा को दलगत राजनीति से ऊपर रखा जाना चाहिए।' इंफाल में एक प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए भाजपा की प्रदेश अध्यक्ष ए. शारदा देवी ने भी अकुइजम से तत्काल इस्तीफा देने की मांग की। उन्होंने आरोप लगाया, 'हमें महिलाओं, विशेषकर युवा छात्राओं के साथ बिमोल अकुइजम के दुर्व्यवहार के संबंध में जेएनयू से सबूत मिले हैं।'



मणिपुर के पूर्व मुख्यमंत्री एन. बीरेन सिंह ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि गंभीर यौन उत्पीड़न के आरोपों का सामना कर रहे किसी व्यक्ति को राजनीतिक लाभ के लिए संरक्षण देने की कीमत राहुल गांधी को चुकानी पड़ेगी। सिंह ने कहा, 'अब सवाल यह है कि इस गंभीर घटनाक्रम के मद्देनजर राहुल गांधी क्या करेंगे? उन्हें विपक्ष के नेता के पद से इस्तीफा क्यों नहीं देना चाहिए और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए निर्णायक कदम क्यों नहीं उठाने चाहिए? दूसरों से जिस जवाबदेही की अपेक्षा वह करते हैं, वही मानक उनकी अपनी पार्टी पर भी लागू होने चाहिए।'