अमर उजाला ब्यूरोपूर्वी दिल्ली । उत्तर-पूर्वी दिल्ली के सोनिया विहार इलाके में झगड़े के दौरान बीच-बचाव कराने पर दो युवकों पर पेचकस से हमला करने के मामले में पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पकड़े आरोपियों की पहचान लोनी, अंबेडकर नगर निवासी शौर्य सिंह (18), अमन (23) और बॉबी (18) के रूप में हुई है। सोनिया विहार थाना पुलिस ने आरोपियों की निशानदेही पर वारदात में इस्तेमाल पेचकस और घटना के समय पहने हुए कपड़े बरामद किए हैं। पुलिस के मुताबिक गिरफ्तार आरोपियों में अमन और बॉबी पहले भी सोनिया विहार इलाके में चाकूबाजी की एक वारदात में शामिल रहे हैं।उत्तर-पूर्वी जिला पुलिस उपायुक्त राहुल अलवाल ने बताया कि 20 नवंबर रात करीब 9 बजे सूरज सेन (18) अपने दोस्त अर्पित मिश्रा के साथ काम से बस में घर लौट रहा था। दोनों चौहान पट्टी बस स्टैंड पर उतरे तो वहां कुछ लड़कों के बीच झगड़ा हो रहा था। अर्पित ने बीच-बचाव कर झगड़ा शांत कराने की कोशिश की। इसी दौरान दो-तीन लड़कों ने उस पर पेचकस से हमला करने की कोशिश की। इस दौरान आरोपियों ने सूरज के बाएं कंधे पर वार कर दिया और जान से मारने की धमकी देकर भाग गए। पुलिस ने 21 नवंबर को हत्या के प्रयास प्राथमिकी दर्ज की थी।